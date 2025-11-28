ثلاثة إصابات خطيرة لجنود إسرائيليين ومقتل 10 سوريين في اشتباك عنيف جنوب سوريا

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، عملية اعتقال في بلدة بيت جن جنوب سوريا، حيث اعتقلت قواته اثنين من عناصر "الجماعة الإسلامية" المشتبه بهم في التخطيط لشن هجمات ضد إسرائيل. العملية التي جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها في الأسابيع الأخيرة، وأسفرت العملية عن اشتباكات عنيفة مع المسلحين ادت الى اصابة 3 بصورة خطيرة بحسب بيان الجيش ومقتل 10 سوريين بحسب تقارير سورية.

تفاصيل العملية:

بدأت العملية في الساعة الثالثة صباحًا، حيث قامت وحدة الاحتياط "حد الحنين" (55) التابعة للواء 210 بمحاصرة البلدة لاعتقال المشتبه بهم. تم اعتقال اثنين من أفراد الخلية ، وهما شقيقان يتهمهما الجيش الإسرائيلي بالتورط في زرع عبوات ناسفة والهجمات بالصواريخ. عملية الاعتقال تمت دون مقاومة من المشتبهين، وهما كانا في منزليهما.

لكن بعد الاعتقال، وأثناء مغادرة القوات من المكان، تعرضت إحدى المركبات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار من مسلحين على مسافة 200 متر، مما أسفر عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين، بينهم اثنان من الضباط واصابة ثلاثة منهم بصورة خطيرة. ردت القوات الإسرائيلية بالرصاص، وتم قتل عدد من المسلحين في الموقع وفقا للبيان الاسرائيلي.

الضحايا السوريون:

وفقًا للتقارير السورية، قُتل عشرة مدنيين سوريين في الاشتباك، في حين فرّ العديد من السكان المحليين من بلدة بيت جن جراء تصاعد القتال