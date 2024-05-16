تقرير: "الولايات المتحدة عرضت على 3 دول عربية المشاركة في اليوم التالي في غزة"

ناشدت الولايات المتحدة ثلاث دول عربية المشاركة في "قوة حفظ السلام" بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" بحسب تقرير "مصر العربية المتحدة".

وأعربت الإمارات والمغرب عن دعمهما من حيث المبدأ للاقتراح، لكنهما طالبتا الولايات المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية في المقابل. كما ورد أن "السعودية رفضت ذلك خوفا من أن ينظر إليها على أنها متعاونة مع إسرائيل".

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلا عن مسؤولين على علاقة بالملف، فإن "إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إنشاء تحالف لقوات عربية لحفظ اسلام، من أجل تدارك الفراغ المتوقع حصوله في السلطة دخل القطاع بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية".

وستكون مهمة هذه القوات ضمان الاستقرار إلى حين إنشاء "سلطة فلسطينية جديدة وأجهزة أمنية تحظى بالثقة"، وهو الاقتراح الذي طرحته الإدارة الأمريكية على عدة دول عربية، من بينها المغرب ومصر والإمارات.

وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الأمريكي جوبه بالرفض من لدن السعودية بالإضافة إلى دول عربية أخرى، خشية اعتبارها "متواطئة" مع الإسرائيليين، وأيضا مخافة حدوث "تمرد" عليها داخل قطاع غزة.

وفي المقابل فإن المغرب ومصر والإمارات ناقشت المقترح بالفعل، لكنها ربطته باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية، هذه الأخيرة التي لا ترى أنها قادرة على قيادة جهود إنهاء الحرب ودون أن تكون هناك قوات على الأرض، لكن ليس من ضمنها جنود أمريكيون.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الدول العربية أصبحت متقبلة لفكرة نشر قوات لحفظ السلام في غزة، عوض استمرار الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع، لكن تفادي واشنطن المشاركة بقواتها جعل من الصعب عليها إقناع دول أخرى بالمشاركة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مسار التفاوض قوله إنه "لا زال أمامنا وقت طويل لمشاهدة قوات عربية لحفظ الاستقرار بقطاع غزة"،