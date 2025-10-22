حملةُ حارِم… الشرعُ يفتحُ النارَ على المقاتلينَ الأجانبِ

صباحٌ ملتهبٌ في ريفِ إدلب… أصواتُ الرصاصِ في مخيّمِ الفرنسيينَ بحارِم كسرتْ صمتَ الشمالِ السوري، لتكشفَ عن مواجهةٍ غيرِ عابرةٍ بينَ حكومةِ أحمد الشرع وكتيبةِ الغرباءِ الفرنسيّة.

العمليةُ التي وُصفتْ بأنّها “تطهيرٌ سياسيٌّ” أكثرُ من كونِها أمنيّة، تأتي ـ بحسبِ مراقبين ـ بعدَ تفاهماتٍ فرنسيّةٍ سوريّةٍ غيرِ معلنة، قد تمهّدُ لمرحلةِ “القبولِ الدوليّ” بشرعٍ جديدٍ، مقابلَ إنهاءِ وجودِ المقاتلينَ الأجانبِ في الشمال.

الشرعُ، الذي يُواجَهُ بتحدّياتٍ داخليةٍ ودوليّةٍ، يبدو أنّه اختارَ طريقَ الصدامِ مع حلفاءِ الأمس… في معركةٍ قد تُحدّدُ ملامحَ بقاءِهِ في الحكمِ، أو بدايةَ نهايتِه السياسيّة.

صباحٌ مضطربٌ في ريفِ إدلب… أصواتُ الرصاصِ في مخيَّمِ الفرنسيينَ بحارم لم تكن مجرَّدَ اشتباكٍ محلِّيٍّ، بل إشارةٌ إلى حملةٍ يُقالُ إنَّها جاءتْ بقرارٍ سياسيٍّ من أعلى المستوياتِ في حكومةِ أحمد الشرع، تمهيدًا لمرحلةٍ جديدةٍ من “الانضباطِ الدوليِّ” مقابلَ البقاءِ في الحكم.

المواجهاتُ اندلعتْ بينَ كتيبةِ الغرباءِ الفرنسيّة، التي تضمُّ مقاتلينَ قدِموا من أوروبا قبلَ سنواتٍ، وقواتٍ أمنيّةٍ تابعةٍ لحكومةِ الشرع.

قامتْ بتطويقِ المخيَّمِ واعتقالِ القياداتِ الأجنبيّةِ، في خطوةٍ وُصفتْ بأنَّها “تنظيفٌ سياسيٌّ” أكثرَ من كونِها إجراءً أمنيًّا.

اتهاماتٌ وُجّهتْ من المقاتلينَ إلى حكومةِ الشرعِ، معتبرينَ أنَّ الحملةَ تأتي بعدَ زيارةِ الشرع الأخيرةِ إلى باريسَ، حيثُ وُقّعتْ تفاهماتٌ غيرُ مُعلنةٍ مع الفرنسيينَ، شملتْ ـ بحسبِ مصادرَ معارضةٍ ـ التزامًا من دمشق بتفكيكِ الفصائلِ الأجنبيّةِ مقابلَ رفعِ بعضِ العقوباتِ ودعمِ بقائِه في السلطة.

التوقيتُ ليس صدفةً… فبعدَ أسابيعَ فقط من إعلانِ دولٍ أوروبيّةٍ مراجعةَ قوائمِ الإرهابِ وشطبَ هيئةِ تحريرِ الشامِ منها، تتحرّكُ الأجهزةُ الأمنيّةُ لتصفيةِ مجموعاتٍ كانتْ يومًا رأسَ حربةٍ في المعاركِ ضدَّ النظامِ السابق.

وبينما تصفُ الحكومةُ ما يجري بأنَّهُ “إجراءٌ أمنيٌّ محدودٌ”، يرى مراقبونَ أنَّ الشرع يفتحُ بابَ مواجهةٍ جديدةٍ مع حلفاءِ الأمسِ في سبيلِ تثبيتِ سلطتِه، ولو كانَ الثمنُ تصفيةَ آخرِ ما تبقّى من المقاتلينَ الأجانبِ على الأرضِ السوريّة.