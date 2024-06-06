الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين تدعو جو بايدن إلى "وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إلى أجل غير مسمى”

حثت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في الولايات المتحدة في بيان، اليوم الخميس،(NAACP منظمة حقوق مدنية مؤثرة) "الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والدول الأخرى التي تزود حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى بالأسلحة والضغط من أجل إنهاء الحرب"، وتابع البيان الذي أرسلته الجمعية إلى وكالة رويترز: “من الضروري أن ينتهي العنف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين على الفور”. إلى أجل غير مسمى مذكّرة بأن "دعمه لإسرائيل قد يضر به مع الناخبين السود في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبرالمقبل".

وقالت الجمعية إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي ارتكبه حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم" وتحث حماس على "إعادة الرهائن ووقف جميع الأنشطة العدائية". كما دعت إسرائيل إلى “الانخراط في استراتيجية هجومية تتفق مع القوانين الدولية والإنسانية”.

وتعد دعوة الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين مثالًا نادرًا لمجموعة مناصرة للأمريكيين السود تتخذ موقفًا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة اتجاه بلد لا يمثل فيه عدد السكان السود عددًا كبيرًا.