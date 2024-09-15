في عملية واسعة النطاق: الشرطة الإسرائيلية تعثر بالقرب من الناصرة على ذخيرة وصاروخ لاو ونفق (فيديو)

في نهاية الأسبوع، عثرت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود على نفق والعديد من الأسلحة في بلدة يافا القريبة من الناصرة، كجزء من عملية واسعة النطاق في البلدة.

وذلك في إطار عملية "الاحتواء الطارئة" التي أعلنها المفوض داني ليفي، والتي تهدف إلى مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين أمور أخرى، عثر على صاروخ لاو، سلاح من طراز كارلو، وأربعة مسدسات ومخازن أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وفي نشاط آخر تم العثور على فتحة نفق وعثر بالقرب من المكان على صاروخ لاو وسلاح من نوع كارلو ومخازن رصاص وكمية من الذخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام تم ضبط أكثر من 700 قطعة سلاح في شمال إسرائيل.