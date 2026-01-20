مصادر أمنية إسرائيلية : حماس تسعى لتحويل غزة إلى نموذج شبيه بلبنان

تحذيرات أمنية إسرائيلية تتصاعد من غزة، مع تأكيد المؤسسة الأمنية أن حركة حماس تحاول إعادة إنتاج نموذج حزب الله داخل القطاع، في سيناريو يُنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا على الجبهة الجنوبية.

بحسب التقديرات التي قُدّمت للقيادة السياسية خلال الأيام الأخيرة، هناك ارتفاع واضح في دافعية حماس وجرأتها لإعادة بناء قدراتها العسكرية، والعمل على التخطيط لهجمات محتملة ضد جنود الجيش الإسرائيلي على طول ما يُعرف بالخط الأصفر.

مسؤولون أمنيون كبار أوضحوا أن حماس لا تسعى فقط إلى ترميم قوتها، بل تعمل وفق رؤية استراتيجية تقوم على إنشاء كيان مسلّح دائم، يحتفظ بالسلاح، ويعمل خلف حكومة مدنية ضعيفة، تمامًا كما هو الحال في النموذج اللبناني.

وبحسب هذه التقديرات، فإن الحركة لا تنوي التخلي عن سلاحها، وستستخدم عامل الوقت والمفاوضات والمبادرات السياسية لعرقلة أي مسار يؤدي إلى نزع قدراتها العسكرية.

في موازاة ذلك، نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وزراء الكابنيت رسالة واضحة، مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مطلب نزع السلاح بشكل كامل، بما يشمل الأنفاق ومخارط تصنيع السلاح.

نتنياهو أبلغ الوزراء أن الإدارة الأميركية تعتزم منح حماس مهلة زمنية محددة، وفي حال عدم الالتزام بها، سيكون هناك ضوء أخضر لإسرائيل للتحرك عسكريًا.

هكذا، وبين تحذيرات أمنية، وضغوط أميركية، وخلافات داخلية، تبقى غزة أمام مفترق حاسم، إما نزع سلاح كامل وفق مهلة دولية، أو العودة إلى مربع المواجهة.