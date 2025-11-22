الخطة الأمريكية الجديدة لتقسيم قطاع غزة: مناطق خضراء وحمراء

كشف تقرير "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل خطة أمريكية جديدة لتقسيم قطاع غزة، والتي ستؤدي إلى فصل مناطق السيطرة بين حماس وإسرائيل. وفقًا للخطة، سيتم تحديد المناطق التي تسيطر عليها حماس (خارج الخط الأصفر) باستخدام اللون الأحمر، بينما ستُميز المناطق التي تحت السيطرة الإسرائيلية باللون الأخضر. هذه الخطة تأتي في إطار مشروع إعادة إعمار غزة الذي تعمل عليه الولايات المتحدة.

البلدات المؤقتة:

في المناطق "الخضراء"، تعمل الولايات المتحدة على إنشاء بلدات مؤقتة للفلسطينيين تشمل توفير خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية. وقد بدأ فريق هندسي أمريكي في تنفيذ خطط بناء هذه البلدات. يهدف المشروع إلى دعم إعادة الاستقرار في غزة، لكن بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر، أعربت عن مخاوفها من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى تقسيم فعلي للقطاع.

المعارضة الفلسطينية:

حماس وجماعات فلسطينية أخرى ترفض هذه الخطط بشكل قاطع، حيث تعتبرها محاولة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. حماس تدعو إلى العودة للسيطرة الفلسطينية الكاملة على غزة ورفض أي تدخل خارجي قد يهدد سيادتها.

التحديات الأمنية:

من أبرز التحديات التي تواجه الخطة هي ضمان عدم دخول عناصر حماس إلى المناطق "الخضراء". وتشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم الميليشيات المحلية المدعومة من إسرائيل لضبط الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

الأسلحة ومشكلة نزع السلاح:

تظل قضية نزع سلاح حماس واحدة من أبرز القضايا العالقة في الخطة. حماس ترفض بشدة تسليم أسلحتها لأي طرف أجنبي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل تنفيذ الخطة أكثر صعوبة.