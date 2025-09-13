الجيش اللبناني:"استلمنا حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا و3 شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الجيش اللبناني في بيان على منصة"إكس"، اليوم السبت، أنه "استكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا و3 شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس"، حيث تسلم شحنات أسلحة جديدة تضمنت ألغاماً، ومضادات طائرات، وأسلحة متوسطة، وذخائر متنوعة"، وأشار البيان إلى أن "عملية التسلُّم شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وتسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".

ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عبد الهادي الأسدي، اليوم السبت، إن "قوات الأمن الوطني استكملت السبت، عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني، التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث تم تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة، وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأضاف الأسدي، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزاف عون في قمة مايو الماضي، وما نتج عن عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها".وتابع: "هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية، وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين".

وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، قد اتفقت في اجتماع عقد في مايو/ايار المنصرم ، على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.وفي 21 أغسطس/آب المنصرم، أعلن لبنان بدء عملية لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في إطار مساع أوسع نطاقاً لتكريس حصر السلاح بيد الدولة.