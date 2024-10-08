عائلة منفذ عملية بئر السبع :"ندين ونستنكر ما قام به"

وكتبت العائلة في بيان الإدانة: "طريقته غير مقبولة علينا". وكتب آخر: "نعلن معارضتنا لأي عمل يمس بأمن الدولة".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
موقع عملية إطلاق النار في بئر السبع، 6.10.24
موقع عملية إطلاق النار في بئر السبع، 6.10.24Arnold Nativ/i24NEWS

نشرت عائلة منفذ هجوم بئر السبع، أمس (الأحد)، بيانا أدانت فيه العملية وكتبت: "ما قام به غير مقبول علينا".

Video poster
تقرير: منفذ عملية بئر السبع طعن المجندة وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الأخرين

وكتبت العائلة: "نحن، الشيخ وأبناء عشيرة العقبي، ندين ونستنكر الاعتداء الذي نفذه ابننا أحمد سعيد العقبي، يوم الأحد، في المحطة المركزية في بئر السبع، ونعلن معارضتنا لأي عمل يمس بأمن الدولة".

"وفي الوقت نفسه، نتقدم بتعازينا إلى أسرة الضحية ونتمنى الشفاء التام للمصابين. ونحن كمواطنين في الدولة نعارض أي عمل من شأنه المساس بالأمن والعيش المشترك. وهذه الطريقة غير مقبولة لدينا نظرا لمبدأنا المعارض للعنف بجميع أشكاله. والسعي الى الحياة والكرامة والأمن للجميع".

يأتي ذلك على خلفية الهجوم المزدوج الذي شمل إطلاق نار وطعن، والذي وقع ظهر الأحد في المحطة المركزية في بئر السبع. ووصل المهاجم إلى فرع ماكدونالدز الموجود هناك، وفتح النار وطعن المارة في موقعين آخرين – وتم تحييده في النهاية. وأدت العملية الى مقتل الشرطية في حرس الحدود شيرا حايا سوسليك في الهجوم وتم نقل 24 شخصا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بإصابات متفاوتة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة وأربعة آخرون في حالة متوسطة.

Video poster
مقتل جندية إسرائيلية وإصابة عشرين آخرين بصورة متفاوته بعملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات