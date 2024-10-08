عائلة منفذ عملية بئر السبع :"ندين ونستنكر ما قام به"

نشرت عائلة منفذ هجوم بئر السبع، أمس (الأحد)، بيانا أدانت فيه العملية وكتبت: "ما قام به غير مقبول علينا".

وكتبت العائلة: "نحن، الشيخ وأبناء عشيرة العقبي، ندين ونستنكر الاعتداء الذي نفذه ابننا أحمد سعيد العقبي، يوم الأحد، في المحطة المركزية في بئر السبع، ونعلن معارضتنا لأي عمل يمس بأمن الدولة".

"وفي الوقت نفسه، نتقدم بتعازينا إلى أسرة الضحية ونتمنى الشفاء التام للمصابين. ونحن كمواطنين في الدولة نعارض أي عمل من شأنه المساس بالأمن والعيش المشترك. وهذه الطريقة غير مقبولة لدينا نظرا لمبدأنا المعارض للعنف بجميع أشكاله. والسعي الى الحياة والكرامة والأمن للجميع".

يأتي ذلك على خلفية الهجوم المزدوج الذي شمل إطلاق نار وطعن، والذي وقع ظهر الأحد في المحطة المركزية في بئر السبع. ووصل المهاجم إلى فرع ماكدونالدز الموجود هناك، وفتح النار وطعن المارة في موقعين آخرين – وتم تحييده في النهاية. وأدت العملية الى مقتل الشرطية في حرس الحدود شيرا حايا سوسليك في الهجوم وتم نقل 24 شخصا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بإصابات متفاوتة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة وأربعة آخرون في حالة متوسطة.