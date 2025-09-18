قد يعجبك أيضًا -

أجرى المفوض العام للشرطة، داني ليفي، اليوم (الخميس)، تقييمًا للوضع في موقع جريمة القتل المروعة في منطقة شقيب السلام في النقب جنوب إسرائيل، حيث قُتل ثلاثة أشقاء رميًا بالرصاص خلال صفقة أسلحة غير مشروعة. وخلال المراجعة، انتقد المفوض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لعدم توفير الأدوات اللازمة للشرطة لإحباط حوادث مماثلة، مدعيًا أنها لم تُمنح.

وقال ليفي"مرة أخرى نشهد حدثًا أُخْفَقَت فيه صفقة أسلحة، ما أدى إلى جريمة قتل بغيضة لثلاثة إخوة"، وتابع "لا شك أن الأدوات التكنولوجية كان من الممكن أن تمنع هذا الحدث المروع وحتى تساعد في حل العديد من الحوادث".

وفقًا للشبهات، أُطلق النار على الإخوة الثلاثة، صقر، همام وسليمان القاضي، في العشرينات من عمرهم، حتى الموت خلال فشل صفقة سلاح غير قانونية. واضطر الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان لإعلان وفاة اثنين منهم، وتم إعلان وفاة الأخ الثالث في المستشفى.

أمس نشرنا أنه خلال نقاش جرى حول موضوع الجريمة في المجتمع العربي، قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية لمستشارة الشؤون القانونية للحكومة: "لا أستطيع أن أضع أجهزة بيجر مفخخة لعائلة جاروشي". وأضاف لاحقًا: "نحن مقيدون قانونيًا ومقيدون بخيالنا الخصب. أنا لست الموساد".