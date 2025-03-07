إدارة ترامب تلغي 400 مليون دولار من المنح لجامعة كولومبيا، لـ"تقاعسها عن اتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات المعادية للسامية"
"إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت منحًا وعقودًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب التقاعس في مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود".
i24NEWS
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قالت وزارة التعليم الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت منحًا وعقودًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب التقاعس في مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود".
وكانت كولومبيا في قلب احتجاجات جامعية طالب فيها المحرضون المؤيدون لحماس بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين الذين ارتكبوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 أسوأ "مذبحة معادية للسامية منذ الهولوكوست".
في العام الماضي، أُجبرت رئيسة جامعة آيفي ليج مينوش شفيق على الاستقالة من منصبها بعد فشلها في اتخاذ إجراء.
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