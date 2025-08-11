طهران: مستعدون لفرض قيود على التخصيب، لكن...

الرجل الثاني في الدبلوماسية الإيرانية: ينبغي رفع العقوبات ولن نوافق على التخصيب بنسبة صفر بالمئة

قصر كوبورغ، موقع اجتماع حيث تجري محادثات نووية مغلقة مع إيران في فيينا، النمسا، الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022
قصر كوبورغ، موقع اجتماع حيث تجري محادثات نووية مغلقة مع إيران في فيينا، النمسا، الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022(AP Photo/Lisa Leutner)

صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي بأن بلاده مستعدة لفرض قيود معينة على برنامجها النووي، ولكن في المقابل يجب رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء يابانية "كيودو"، أضاف روانجي أن إيران: "قادرة على إبداء مرونة بشأن مستوى ونطاق تخصيب اليورانيوم، لكنها ليست مستعدة إطلاقًا لخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر". 

