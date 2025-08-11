طهران: مستعدون لفرض قيود على التخصيب، لكن...

قد يعجبك أيضًا -

صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي بأن بلاده مستعدة لفرض قيود معينة على برنامجها النووي، ولكن في المقابل يجب رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء يابانية "كيودو"، أضاف روانجي أن إيران: "قادرة على إبداء مرونة بشأن مستوى ونطاق تخصيب اليورانيوم، لكنها ليست مستعدة إطلاقًا لخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر".