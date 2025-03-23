أكراد سوريا يحيون عيد النيروز هذا العام في ظل تغييرات سياسية

نيروز بيروز- بيه عيد نيروز سعيد.... العيد الذي يرى به الأكراد عيد الحرية والذي احتفل به أكراد سوريا هذا العام في ظل تحولات سياسية كبيره بعد سقوط النظام.

إسرائيل، التي لطالما أبدت اهتمامًا بالأكراد ، تنظر إليهم كقوة قد تساهم في إضعاف النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة، لم تعلن رسميًا عن أي علاقات مع الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، لكن تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين أظهرت دعمًا معنويًا على الأقل . بالوقت الذي رفع احد المشاركين العلم الإسرائيلي بالاحتفال كنوع من رد الجميل.

التقارب الكردي الإسرائيلي يواجه عقوبات كبيره أبرزها الضغوط الإقليمية، خاصة من تركيا وإيران, حيث قد يؤثر الأمر على صورة الأكراد في العالم العربي.

يأتي ذلك وسط رفض كردي للتشريعات الاخيره لحكومة الشرع والبيان الدستوري, وتضامن السويداء مع الموقف الكردي في مواجهة حكومة دمشق على الرغم من اتفاق قوات سوريه الديمقراطية مع الشرع والتقارب الموعود بينهم..

ليبقى الملف الكردي الإسرائيلي ما بين التكهنات والحقائق، وسط تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.."