الولايات المتحدة تصر على أن تقدم إيران تفاصيل برامجها النووية

تتواصل اليوم السبت في روما الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث دعا الرئيس دونالد ترامب إلى "التحرك بسرعة" للتوصل إلى اتفاق جديد، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب تقرير الصحيفة "يتعين على طهران أن تقدم تفسيرا لحالة البرنامج النووي الذي أنتجته وخزنته، هناك فجوات حرجة في فهم العالم للمخزون النووي الذي يملكه نظام آيات الله"

وقامت طهران في السنوات الأخيرة بالحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية ــ وهو متطلب أساسي في اتفاق عام 2015 ــ وقمعت تحقيق الوكالة في المواد النووية غير المعلنة التي تم العثور عليها في البلاد. وفي نقاط مختلفة، قامت إيران بإزالة الكاميرات المصممة لمراقبة الأجزاء الرئيسية من بنيتها التحتية النووية، ومنعت فعليا المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع.

ونتيجة لذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سبتمبر/أيلول 2023 أنها لم تعد تملك معلومات محدثة عن نطاق العمل النووي الإيراني، ولا تستطيع تأكيد ادعاء طهران بأن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط. وقال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية الشهر الماضي إنهم لا يعتقدون أن إيران اتخذت قرارا ببناء سلاح نووي، لكن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن الأمر لن يستغرق سوى بضعة أشهر حتى تتمكن طهران من بناء سلاح نووي.

لقد منعت إيران الوكالة من تفتيش المواقع غير النووية منذ عام 2021، مما يحد من قدرة الوكالة على فهم قدرة إيران على صنع قنبلة. لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال هذا الأسبوع إن الإيرانيين "ليسوا بعيدين" عن القدرة على القيام بذلك. وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون إن من المتوقع أن تشمل المحادثات التي ستجرى نهاية الأسبوع مناقشة جدول زمني للمفاوضات وإطار عام محتمل لاتفاق جديد.

إن تنفيذ اتفاق جديد دون جرد واضح للمواد والبنية الأساسية النووية التي تمتلكها إيران حالياً سيكون خطيراً للغاية. وبدون هذا الخط الأساسي، يكاد يكون من المستحيل ضمان امتثال إيران للحدود التفصيلية لتخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق.

وقال ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق الذي يرأس معهد العلوم والأمن الدولي للأبحاث، "لقد تم منح ترامب مهلة شهرين لإبرام صفقة". "إن إيران بحاجة إلى البدء في التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".