السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لـ i24NEWS: "تشريع جديد يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين"

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لـ i24NEWS أنه سيروج لتشريع يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين، وأعرب عن غضبه إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وقال ليندسي غراهام إن "أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الفظائع يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي". وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدوس على مفهوم سيادة القانون ذاته".