تحذير إسرائيلي شديد بالتدخل || وشبان دروز من إسرائيل يستعدون للذهاب الى سوريا لمساندة إخوانهم

نشر أول: استعدادات واسعة لدى أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، بهدف مساعدة إخوانهم، بحسب معلومات وصلت إلى i24NEWS اليوم (الأربعاء). وفي الوقت نفسه، هناك تجمع كبير من القرى الدرزية الأربعة ي الجولان في "تل الصراخ"

https://x.com/i/web/status/1917528791485661342 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس بيانا مشتركا هذا الصباح في ضوء التصعيد في المدن والبلدات الدرزية في سوريا، جاء فيه أنه "وفقا لتعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان اللواء إيال زامير، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية وهاجم موقع لمجموعة متطرفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في محافظة دمشق في سوريا".

وبناء على توجيهات استخباراتية، هاجمت القوات الجوية قسماً فارغاً من مبنى تجمع فيه ناشطون من الجماعة المتطرفة التي اضطهدت الدروز. وكان النشطاء موجودين في جزء آخر من المبنى، ولم يتعرضوا لأذى، وانسحبوا بعد الهجوم. وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، فإنه في حال لم يتم إيصال الرسالة بشكل صحيح، فقد يكون هناك تصعيد في العمليات.