روبيو لـ i24NEWS: "إعلان وشيك بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة السوداء"

ردًا على سؤال من قناة i24NEWS، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتوقع صدور إعلانات الأسبوع المقبل تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

وكان ترامب قد أصدر الأمر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مُطلقًا بذلك عملية إدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن على القائمة السوداء كمنظمات إرهابية. وجه الأمر التنفيذي روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التشاور مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، وتقديم تقرير في غضون 30 يومًا.

سيؤدي هذا التصنيف إلى تجريم تقديم الدعم للجماعة، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر دخولها إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط". صرح ترامب بأن "الجناح العسكري للفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين انضم إلى حماس وحزب الله والفصائل الفلسطينية لشن هجمات صاروخية متعددة ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل".