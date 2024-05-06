الملكة الأردنية: "نحتاج إلى عودة الرهائن إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن"

شاركت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، وجهة نظرها الدقيقة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال مقابلة أجريت مؤخرا مع برنامج "فيس ذا نيشن" على قناة سي بي إس، حيث سلطت الضوء على لحظات من التعاطف والتفاهم تجاه إسرائيل.

وعبرت عن جهودها اليومية للتعاطف مع الأمهات الإسرائيليات اللاتي لديهن أطفال محتجزين كرهائن لدى حماس، معترفة بألمهن بقولها: "أتحدى نفسي كل يوم لأضع نفسي في مكان أم إسرائيلية".

وشددت الملكة رانيا على ضرورة حل النزاع سريعا، داعية إلى عودة الرهائن وإنهاء الحرب.

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ومن الجدير بالذكر أنها أعربت عن تعاطفها مع تجارب إسرائيل المؤلمة، وخاصة أحداث 7 أكتوبر، وحثت على الرد البناء. وأثناء مناقشة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في حرم الجامعات، أكدت الملكة رانيا على الطبيعة السلمية لغالبية المظاهرات ورفضت الجهود المبذولة لوصف الطلاب المحتجين بأنهم "موالون لحماس".

وفي تناولها للنهج الإسرائيلي في التعامل مع الصراع، قدمت انتقادات بناءة، واقترحت استراتيجيات بديلة مثل الضربات الجراحية ضد حماس كوسيلة لتخفيف معاناة المدنيين.