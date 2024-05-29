السعودية تطرد ستة أعضاء من الوفد الإعلامي الإيراني في المدينة المنورة

أفادت مصادر إعلامية إيرانية أن السعودية طردت ستة أعضاء من المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية في المدينة المنورة من المملكة.

وذكرت الإذاعة والتلفزيون الايران أن "عناصر المجموعة اعتقلوا الثلاثاء خلال تسجيلهم تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي، وبعد عدة ساعات من التحقيق تم نقلهم إلى مركز احتجاز الشرطة المركزي بالمدينة المنورة دون الإعلان عن السبب، ولاحقاً جرى ترحيلهم"