ترامب من قطر: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران" وعن لقاءه مع الشرع "أحببته سيكون رائعا"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور الدوحة عاصمة قطر حاليا، على المفاوضات مع إيران صباح اليوم (الخميس)، قائلا: "نحن في مفاوضات جادة للغاية مع إيران بهدف الوصول إلى سلام طويل الأمد، وأعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نووي". وأضاف أن "إيران وافقت إلى حد ما على شروط الاتفاق". ترامب خاطب مضيفيه في قطر: "لن نفكك العلاقة بين الدول، لكننا سندافع عنكم".

واستمرارا لتصريحاته، أشار رئيس الولايات المتحدة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، المقرر أن تبدأ غدا في تركيا. وقال "نعتقد أننا سننجح ونأمل أن تفعل الدول شيئا لأن الحرب يجب أن تتوقف". "قلت إنني لن أذهب إلى تركيا إذا لم يفعل بوتين ذلك، ولكن على أي حال أرسلنا أشخاصًا عظماء إلى هناك مثل وزير الخارجية ماركو روبيو".

وتطرق ترامب الى انطباعاته خلال لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع وقال :"التقيت بالزعيم الجديد للبلاد، وهو، كما تعلمون، يتمتع بماضٍ قوي. سوف أكون لطيفًا جدًا. لقد كان له ماضي قوي، لكنني أحببته كثيرًا. أعتقد أنه سيكون ممثلًا رائعًا، وسنرى. تحتاج إلى ماضٍ قوي للقيام بذلك. لا يمكنك أن تكون شخصًا ضعيفًا - إذا كنت شخصًا ضعيفًا، فسيكون ذلك مضيعة للوقت. لذا فهو رجل قوي واعتقدت أنه جيد. ولنرى ماذا سيحدث. وسنعطيهم الفرصة برفع العقوبات".

