"ترامب مصر على فكرة ترحيل الغزيين لمصر والأردن"|| كيف رد السيسي على طلب ترامب خلال محادثتهما؟

رغم معارضة العالم العربي وأهالي غزة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة تصريحاته بخصوص ترحيل فلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر وقال إنه يعتقد أن الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله سيوافقان على استقبال الغزيين: "سيفعلون ذلك"، مشددا على أن الفلسطينيين سيكونون بوضع أفضل بمكان "غير مرتبط بالعنف".

وتابع "أود أن أجعل الفلسطينيين يعيشون في منطقة يمكنهم العيش فيها دون اضطرابات وثورة وعنف".

ووفقا له، "عندما تنظر إلى قطاع غزة، ترى أنه كان جحيما لسنوات عديدة. كانت هناك العديد من الحضارات في الماضي. لم يبدأ الأمر الآن. لقد بدأ منذ آلاف السنين، وكان هناك عنف دائمًا هناك. يمكن نقل الناس إلى مناطق أكثر أمانًا، وربما أفضل، وربما أكثر راحة".

وعندما سئل عما إذا كان معنى كلامه هو أنه لم يعد يدعم حل الدولتين، تجنب ترامب إعطاء إجابة مباشرة وقال إنه سيناقش هذا الأمر مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما يصل قريبا جدا الى واشنطن. وأضاف ترامب أنه سيتم تحديد موعد للاجتماع "قريبا جدا".

وعندما سئل عن رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفكرة قال ترامب إن "رده كان أنه يريد أن يرى السلام في الشرق الأوسط " وأضاف "انا أيضا اريد سلام في الشرق الأوسط".

وعندما سئل ترامب مجددا حول رد السيسي على فكرة ترحيل الفلسطينيين، صرج ترامب بأنه "سيقومون بذلك"، وأضاف أنه سيكون سعيدا لو قبل الرئيس المصري بالفكرة "لقد ساعدناهم كثيرا، وأنا متأكد أنه سيساعدنا، هو صديق، لكن أعتقد أن سيوافق على ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيوافق أيضا على ذلك".