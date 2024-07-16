تنكر كضابط بوحدة خاصة، وسرق شقق الإسرائيليين الذين تم إخلاؤهم من منطقة الشمال

ورد في الأيام الأخيرة بلاغ عن تعرض شقة للنهب في مدينة كريات شمونة. وبعد تلقي البلاغ تم فتح تحقيق سري تبين خلاله أن المشتبه به في العملية هو من سكان إيلات يبلغ من العمر 30 عامًا، وتنكر كضابط في الوحدة الخاصة، وصل الى مواقع سقوط صواريخ بكريات شمونة بالزي العسكري، ويرتدي قناعا، واقتحم عددا من منازل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

ومع تقدم التحقيق، الذي شمل جمع الأدلة واستخدام وسائل مختلفة، تبين أن المشتبه به اعتاد التجول في مدينة كريات شمونة في الأسابيع الأخيرة بينما كان يقدم نفسه على أنه مقاتل في وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي وحتى أنه شوهد ملثمًا أثناء معالجة موقع حدث بالمدينة.

في وقت مبكر من صباح أمس، وفي إطار نشاط شرطة المنطقة الشمالية في المدينة، حددت الشرطة هوية المشتبه به وهو ينزل من حافلة قادمة من وسط البلاد، ويرتدي زي الجيش الإسرائيلي برتبة ضابط، ويحمل مخزن رصاصات M16 مليئة بالذخيرة ومسدس وهمي، وبعد فحصه تبين أنه يحمل حزاماً مسروقاً ويحمل قرصاً مضغوطاً مسروقاً حول رقبته.

توثيق من أحد الشقق في كريات شمونة التي سُرقت من قبل المشتبه به:

🎥: المتحدث باسم الشرطة

وفور إلقاء القبض عليه أثناء تفتيش مركبته، تم ضبط الكثير من الممتلكات، وكان المشتبه به قد سرق من شقق مختلفة في مدينة كريات شمونة، وفي نشاط تحقيق سريع، وصلت الشرطة إلى شقة عائلة تم إخلاؤها والتي اقتحمها المشتبه به في الأيام القليلة الماضية، وبحسب الشبهات، كان ينام في الشقة لعدة أيام. وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الجمعة، وفقا لطلب الشرطة بعد الاشتباه بارتكابه عدد من مخالفات الاقتحام.