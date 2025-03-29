إسرائيل ترسل بعثة إغاثة إلى تايلاند في أعقاب الزلزال المدمر

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعليماته لرئيس مجلس الأمن القومي بتنظيم إرسال فريق من الخبراء لمساعدة تايلاند في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والأمن. ويتوجه الوفد إلى تايلاند مساء اليوم السبت في تمام الساعة 10:30 مساء. على متن رحلة لشركة "العال".

وسيساعد الفريق الإسرائيلي في تكوين صورة استخباراتية لعمليات الإنقاذ بناء على موقع السكان والهندسة في الموقع المنهار، وسيواصل جهوده حتى يتم إنقاذ آخر شخص محاصر.

ورحبت السلطات التايلاندية بالعرض الإسرائيلي للمساعدة، وأقرت بالخبرة التي تتمتع بها فرق الإنقاذ الإسرائيلية في مثل هذه الحالات الطارئة. وتأتي مهمة الإغاثة هذه في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية خاصة بها، مما يدل على التزام البلاد بالمشاركة في الجهود الإنسانية الدولية على الرغم من السياق الإقليمي المتوتر.

ويعد هذا التدخل جزءًا من التقليد الطويل لإسرائيل في تقديم المساعدة أثناء الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم. وتشتهر فرق الإنقاذ الإسرائيلية بكفاءتها وسرعة استجابتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال مهامها السابقة في الخارج وفي التعامل مع حالات الطوارئ المحلية. وسيحمل الوفد معدات متخصصة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، بما في ذلك تقنيات متطورة مثل أجهزة استشعار الزلازل وكاميرات التصوير الحراري وطائرات بدون طيار للاستكشاف.

تسبب الزلزال الذي ضرب شمال تايلاند في أضرار واسعة النطاق، حيث انهارت العديد من المباني ولا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

لطالما كانت العلاقات بين تايلاند وإسرائيل ودية، حيث يقوم العديد من السياح الإسرائيليين بزيارة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بانتظام.