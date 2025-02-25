هل الهجوم على إيران يقترب؟ "طهران ترفع حالة التأهب خشية هجوم مشترك من قبل إسرائيل والولايات المتحدة"

على خلفية المخاوف المتزايدة من هجوم عسكري مشترك من قبل إسرائيل والولايات المتحدة: عززت إيران دفاعاتها حول المواقع النووية والصاروخية الرئيسية، حسبما ذكرت مصادر رفيعة لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية اليوم (الثلاثاء).

وقال المصدر"السلطات الإيرانية تنتظر الهجوم فحسب. تتوقعه كل ليلة وكل شيء في حالة تأهب قصوى - حتى في المواقع التي لا يعرف عنها أحد". أضاف المصدر أن "العمل على تقوية المواقع النووية مستمر منذ سنوات، لكنه تكثف خلال العام الماضي، خاصة منذ شنت إسرائيل الهجوم الأول".

"إن التطورات الأخيرة، بما في ذلك تعليقات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، حول خطط إدارته المحتملة لمهاجمة إيران، أدت إلى زيادة النشاط" واعترف كذلك بأن "أي هجوم كبير يمكن أن يترك إيران متضررة بأنظمتها الدفاعية التي ضعفت إلى حد كبير في أعقاب الهجمات الإسرائيلية العام الماضي".