البرنامج النووي الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو طهران للتعاون "بشكل بنّاء"

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة"، إيران إلى "التعاون بشكل بنّاء والاستجابة بأقصى سرعة للسماح بالتحقق الكامل من منشآتها النووية"، وذلك وفقًا لتقرير سري.

وفي هذه الوثيقة، التي تمّت مشاركتها مع الدول الأعضاء، أفادت الوكالة الأممية بوجود "انقطاع في المعلومات" بشأن المواد النووية التي سبق الإعلان عنها في بعض المنشآت الإيرانية. وتعتبر الوكالة هذا الوضع مثيرًا للقلق، وتؤكد على ضرورة معالجته "بأقصى سرعة".

ووفقًا للتقرير، لم تسمح إيران للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية المتضررة من حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت في يونيو الماضي. ونتيجة لذلك، ذكرت الوكالة أنها غير قادرة على التحقق مما إذا كانت طهران قد علّقت جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، أو على تقييم حجم مخزوناتها بدقة في المنشآت المعنية. وتؤكد الوكالة مجددًا أن الهدف هو ضمان شفافية الأنشطة النووية والتأكد من طبيعتها السلمية حصرًا.

تنشأ هذه التوترات الجديدة في سياق إقليمي هشّ أصلاً، إذ لا يزال البرنامج النووي الإيراني في صميم المخاوف الدبلوماسية الدولية. ويزيد انعدام الوصول إلى المواقع المعنية من حالة عدم اليقين بشأن الوضع الحقيقي لقدرات إيران النووية، ويعقد جهود الرصد التي يبذلها المجتمع الدولي.