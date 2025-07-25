أكثر من 152 مكالمة هاتفية مباشرة بين عضو من حزب بن غفير وقائد شرطة يشتبه تورطه بقضية جنائية

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نشر أول: تم رصد ما لا يقل عن 152 مكالمة هاتفية مباشرة من الهاتف الشخصي لعضو الكنيست تسفي سوكوت إلى الهاتف الشخصي للعميد أفيشاي موعالم، وذلك منذ أواخر مارس 2023 وحتى نوفمبر 2024. هذا ما كشفه اليوم (الجمعة) محلل الشؤون القضائية في i24NEWS العبرية أفيشاي جرينتسايغ.

92 مكالمة ومكالمات فائتة جرت عبر الواتساب، بالإضافة إلى 60 مكالمة ومحاولات لإجراء مكالمات هاتفية عادية. من مواد التحقيق يتبين أن المكالمات بين عضو الكنيست وقائد "الوحدة المركزية يهودا والسامرة" بدأت بعد دخول سوكوت للكنيست.

رد عضو الكنيست سوكوت: "كرئيس لجنة شؤون يهودا والسامرة في الكنيست التي تعنى كثيراً بنشاط الشرطة في المنطقة، من الطبيعي أن أكون على اتصال مع قائد وحدة مكافحة الجريمة في المنطقة، كما هو الحال مع موظفين ذوي صلة في مجالات أخرى."

هذا الأسبوع، كشفت قناة i24NEWS عن نصوص مُدينة لمكالمات هاتفية بين كبار مسؤولي الشرطة، ونصوص تنصت أجراها جهاز المخابرات على قائد الوحدة المركزية - يهودا والسامرة، الفريق أفيشاي معلم. تكشف هذه التسجيلات كيف تصرف معلم عندما علم بطريقة مشكوك فيها بوجود تحقيق سري لجهاز المخابرات في قضيته - والذي قد يمنع ترقيته.

تُظهر التسجيلات أن معلم مارس ضغوطًا شديدة بكل الطرق والاتجاهات للدفع نحو تعيينه. من بين أمور أخرى، حاول مرارًا وتكرارًا التصرف من خلال وسيط مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي شغل سابقًا منصب السكرتير الأمني لبن غفير. في البداية، قام يعقوبي بحظر مكالمات معلم، لكنه في النهاية أجاب على الهاتف.

في أعقاب الكشف، أعلن المفوض العام للشرطة، داني ليفي، أنه يعيد النظر في تعليق عمل نائب قائد الشرطة أفيشاي معلم، وذلك بعد نحو شهرين من إعادته إلى الخدمة. وقد نشر محلل الشؤون الشرطية موشيه شتاينمتس أن المفوض العام طلب الحصول على جميع مواد التحقيق المتعلقة بمعلم، وذلك بعد أن صرح مصدر في الشرطة بأن "المواد التي كشفها أفيشاي جرينتسايغ لم تُعرض في حينه على المفوض العام".