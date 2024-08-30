الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 14 مسؤولا سوريا بسبب"الاختفاء القسري"
أوضحت الخارجية الأميركية، أن "هذه القيود تنضم إلى القائمة التي تضم 21 سورياً، وأعلنها الوزير أنتوني بلينكن في مارس/آذار المنصرم"
i24NEWS
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أعلنت الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، "فرض قيود على تأشيرات تستهدف 14 مسؤولاً سورياً، بسبب اتهامات تتعلق بـ"الاختفاء القسري لمواطنين سوريين".
وأوضحت الخارجية الأميركية، أن "هذه القيود تنضم إلى القائمة التي تضم 21 سورياً، وأعلنها الوزير أنتوني بلينكن في مارس/آذار المنصرم" .
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