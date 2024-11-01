مسؤول أميركي : نعمل مع إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام

أعلن مسؤول أميركي، مساء اليوم الجمعة، "نعمل مع إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام"، فيما نقلت وكالة "رويترز"عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى قولهما، اليوم الجمعة، إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي نفى، في بيان له لوكالة "رويترز" أن تكون أميركا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.

يأتي هذا بينما اعتبر ميقاتي، اليوم الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشر على "رفضها" مساعي وقف إطلاق النار، بعد غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجراً.وأضاف ميقاتي أن "التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير".

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن ميقاتي قال خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، إن توسيع إسرائيل "مجدداً" نطاق القصف على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً "بغارات تدميرية"، كلها "مؤشرات" تؤكد رفض إسرائيل "كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً".

من جهته قال رئيس مجلس النواب وحليف حزب الله نبيه بري إن "القرار 1701 هو الخيار الوحيد ولبنان ملتزم به"، مضيفاً "إسرائيل أهدرت أكثر من فرصة لوقف النار وتطبيق القرار 1701".

ويبحث مبعوثا البيت الأبيض آموس هوكستين وبريت ماكغورك في إسرائيل في "حل سياسي" في لبنان و"سبل التوصل إلى وضع حد للنزاع في غزة"، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماع مع الموفدين، إن رئيس الوزراء أبلغهما أن "المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".