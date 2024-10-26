تقرير: "إيران بعثت رسالة عبر وسيط بأنها لن ترد على الهجوم الإسرائيلي"

وجهت إيران، صباح اليوم (السبت)، رسالة عبر وسيط أجنبي، مفادها أنها لن ترد على الهجوم الإسرائيلي الليلة على أراضيها. جاء هذا وفق ما نقلته قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية عن مصادرها الخاصة.

من جانبها ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أنه قبل ساعات من الهجوم، بعثت إسرائيل للجمهورية الإسلامية عن طريق دول عربية وأوروبية ، ووفقا للمصادر :"التحذير وصف الأهداف التي ستستهدفها إسرائيل، مشيرة إلى أنه لو ردت ايران- فإن الضربات القادمة ستكون أٌقوى".

ونفس الأمر ذكره مراسل صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن إسرائيل ربما حذرت إيران قبل الهجوم. ونقل عن مصدر مقرب من إيران قوله إنه تلقى أمس رسالة من مصدر إيراني توقع الهجوم الإسرائيلي. وقال المصدر إنه من وجهة نظره فإن إسرائيل نفذت أقل هجوم يمكن أن تقوم به.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل جنديين في الهجوم الليلة. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا) صورة أحد الجنود القتلى، وبحسب ما ذكرت الوكالة فإن التقديرات تشير إلى أنه تم تدمير أجهزة الرادار وبطاريات الاعتراض التي تعد جزءًا من نظام الدفاع الجوي الإيراني.