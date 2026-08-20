يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم (الخميس) اجتماعًا خاصًا بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي في سوريا - هكذا نشر المحلل العسكري بالقناة العبرية يوسي يهوشواع . في الاجتماع يناقشون التطورات الميدانية مقابل سوريا وأيضًا مقابل تركيا، في ظل تصريح تركيا بأنها ستواصل نشاطها داخل سوريا، والذي ينبع منه أيضًا العمل الإسرائيلي.

يوم الثلاثاء الماضي، أصدرت مكتب رئيس الحكومة بيانًا رسميًا، جاء فيه أن إسرائيل هاجمت في سوريا. ووفقًا للبيان، نُفذت الهجمة في أعقاب انتشار قوات تركية بالقرب من القاعدة الجوية قرب حلب التي تم استهدافها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة: "اتفقت إسرائيل وسوريا على الحفاظ على الوضع القائم في المسائل الأمنية، والذي كانت سوريا على وشك انتهاكه حين سمحت للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قريبة من حلب. حذرت إسرائيل سوريا مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. لكن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم."

هذه هي أول إشارة إسرائيلية للهجوم الذي وقع ليلة الاثنين في سوريا، في قاعدة أ-دوهور الجوية على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من الحدود التركية. القاعدة التي تعرضت للهجوم في سوريا خضعت لعمليات ترميم مؤخرًا، وذلك بشكل أساسي بفضل المساعدة التركية. ووفقًا للتقارير، تم استهداف مدارج الإقلاع في القاعدة الجوية.