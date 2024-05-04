السعودية: أمر ملكي يحظر بموجبه إطلاق لقب "معالي" على "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد"

أفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، أنه قد صدر أمر ملكي في السعودية، يحظر بموجبه إطلاق لقب "معالي" على كل من اقترف جرائم تتعلق بـ"الخيانة" أو "الفساد" أو "الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة".

ويطلق لقب معالي في السعودية على من يشغلون منصب وزير أو إحدى الوظائف العامة ذات المرتبة الممتازة.

الأمر، الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، نص على سحب لقب "معالي" من "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد، وذلك سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو جرت التسوية معهم".

كما نص الأمر الملكي على سحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها، وسحب الأوسمة التي يحملها، وفق الصحيفة.

وشدد الأمر الملكي على أن القرار "يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة، والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم".

وحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، فإن القرار بـ"عدم إطلاق لقب معالي على الخونة والفاسدين، أصبح سارياً ويُعمل به فوراً".