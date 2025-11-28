استطلاع رأي i24NEWS: "معظم المشاركين يعتقدون أن لجنة التحقيق الحكومية لن تمنع الهجوم القادم"

كشف استطلاع رأي أجرته i24NEWS، نتائجه مساء اليوم الجمعة، في "جمعة مجلس الوزراء"، أن معظم المشاركين لا يعتقدون أن لجنة التحقيق الحكومية هي التي ستمنع المجزرة القادمة حقًا. أجاب 54% بـ "لا"، بينما أجاب 40% بـ "نعم"، و6% بـ "لا أعرف".

وأُجريت العينة من قِبل شركة Direct Polls Ltd.، برئاسة زورييل شارون، لصالح قناة i24NEWS في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة استطلاع، على 506 مشاركين بالغين (18 عامًا فأكثر) يُشكلون عينة تمثيلية لعموم السكان في إسرائيل. يبلغ خطأ العينة الإحصائي 4.3% ±، مع احتمال 95%. يبدو أيضًا أن معظم المشاركين لا يتفقون مع الاستنتاجات الشخصية لرئيس الأركان، إيال زامير، بشأن الجنرالات فينكلمان، وبسوك، وحاليفا.

وردًا على سؤال: "في إطار هذه الاستنتاجات الشخصية، قرر رئيس الأركان زامير الاكتفاء بتسريح الجنرالات فينكلمان، وبسوك، وحاليفا من الخدمة الاحتياطية. هل تعتقد أن هذه الاستنتاجات مناسبة؟"، أجاب 43%: "لا، يجب محاكمتهم أيضًا"؛ 27%: "نعم"؛ 17%: "لا، يجب تخفيض رتبتهم أيضًا"؛ 13%: "لا أعرف".

أسئلة إضافية: كيف تُحدد المواقف السياسية لمعظم مؤيدي نفتالي بينيت اليوم: 31% - يمين / 28% - وسط/ 35% - يسار.

هل تعتقد أنه في ظل ظروف معينة بعد الانتخابات، سينضم بينيت إلى حكومة بقيادة نتنياهو؟: 8 في المئة - نعم بالتأكيد / 29 في المئة - تقديرات نعم / 39 في المئة - تقديرات لا / 15 في المئة - لا بالتأكيد / 9 في المئة - لا أعرف