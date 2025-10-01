ترامب يوقع على ضمانة غير عادية: "سنعتبر أي هجوم ضد قطر تهديداً للولايات المتحدة"

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في قطر، وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) على أمر رئاسي غير مسبوق، يرتقي بشكل دراماتيكي بالتزام الولايات المتحدة تجاه قطر. "ستعتبر الولايات المتحدة أي هجوم مسلح على أراضي أو سيادة أو بنية تحتية حيوية لدولة قطر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة"، جاء في البيان.

وجاء في البيان أيضاً: "في حال حدوث هجوم كهذا، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الوسائل القانونية والمناسبة - بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية وعند الضرورة العسكرية - من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة وقطر واستعادة السلام". هذا القرار يشبه الضمانة التي تقدمها دول الناتو لبعضها البعض وفقاً للمادة 5 - إذا تعرضت دولة للهجوم، فإن الجميع يدافعون عنها. ويُشار إلى أن هذا الضمان الأمني لم يُمنح أبداً من قبل الولايات المتحدة لأي دولة عربية أخرى.