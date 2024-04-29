الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 263

الرقيب أول (احتياط) كالكيدان مهري زال، 37 عامًا، من بيتاخ تكفا، من الكتيبة 223، لواء كرملي، والرقيب أول (احتياط) عيدو أبيب، 28 عاما، من كتيبة الدعم المدرع، كتيبة حشان 9232.

i24NEWS
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تظهر هذه الصورة الرقيب الأول (احتياط) عيدو أبيب (يسار) والرقيب الأول (احتياط) كالكيدان مهاريم، اللذين قُتلا خلال القتال في وسط قطاع غزة في 28 أبريل 2024.
تظهر هذه الصورة الرقيب الأول (احتياط) عيدو أبيب (يسار) والرقيب الأول (احتياط) كالكيدان مهاريم، اللذين قُتلا خلال القتال في وسط قطاع غزة في 28 أبريل 2024.IDF

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين إسرائيليين خلال معارك وسط قطاع غزة، يتعلق الأمر بالرقيب أول (احتياط) كالكيدان مهري زال، 37 عامًا، من بيتاخ تكفا، من الكتيبة 223، لواء كرملي، والرقيب أول (احتياط)  عيدو أبيب، 28 عاما، من كتيبة الدعم المدرع، كتيبة حشان 9232. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

IDF Spokesperson
الرقيب الأول (احتياط) عيدو أبيب.IDF Spokesperson

وبمقتلهم يرتفع العدد إلى 263 جندي من الذين قتلوا في العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حماس

IDF Spokesperson
الرقيب الأول (احتياط)  كالكيدان مهري زال.IDF Spokesperson
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