الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 263

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين إسرائيليين خلال معارك وسط قطاع غزة، يتعلق الأمر بالرقيب أول (احتياط) كالكيدان مهري زال، 37 عامًا، من بيتاخ تكفا، من الكتيبة 223، لواء كرملي، والرقيب أول (احتياط) عيدو أبيب، 28 عاما، من كتيبة الدعم المدرع، كتيبة حشان 9232. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

IDF Spokesperson

وبمقتلهم يرتفع العدد إلى 263 جندي من الذين قتلوا في العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حماس