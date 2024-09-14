استفحال الجريمة بالمجتمع العربي: إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة قوية قرب مسجد في حي الجواريش بالرملة

أحبطت عناصر شرطة منطقة المركز اليوم (السبت)، محاولة اغتيال جديدة في حي الجواريش العربي بمدينة الرملة، مما أنقذ حياة المصلين القادمين إلى المسجد. وقامت قوة خاصة بالكشف وتحييد عبوة ناسفة قوية كانت جاهزة للتفجير وتم تفكيكها وتم زرعها بالقرب من المسجد. يبدو أن هذا الحادث يرجع إلى صراع بين عائلات الجريمة في المكان.

نفذ عناصر من شرطة الرملة بمساعدة مقاتلي الوحدة التكتيكية التابعة لشرطة حرس الحدود ومختصين بتفكيك العبوات الناسفة من الشرطة في منطقة المركز، صباح اليوم، نشاطاً عملياتياً موسعاً ومستهدفاً في حي الجواريش، وعثروا على عبوة ناسفة قوية كانت جاهزة للتفجير، والتي عثر عليها في خزانه الكهرباء بالقرب من المسجد في حي بالمدينة.

في غضون ذلك، قام المختصون بالمتفجرات التابعون للشرطة بتحييد العبوة الناسفة، إلى جانب إجراء عمليات مسح لاستبعاد أي خطر آخر على الجمهور. وفي النهاية، تم نقلت جميع الأدلة والنتائج لفحصها في مختبرات الطب الشرعي والتفجير التابعة للشرطة الإسرائيلية.

يُشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، وقع هجوم إجرامي أودى بحياة كل من دعاء أبو حلاوة وسيلا أبو حلاوة ومحمد أبو حلاوة ولين مغربي 14 عاماً. ووقع الحدث أيضا في حي الجواريش في المدينة.