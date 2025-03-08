خامنئي يرد على ترامب: "إيران لن تقبل أبدا المطالب بكبح برنامجها الصاروخي"

بعد يوم من تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه أرسل رسالة إلى إيران، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم السبت،إن"بعض الدول تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا"، مشدداً على أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من دولة متسلطة" وأضاف خامنئي أن "إيران لن تقبل أبداً مطالب كبح برنامجها الصاروخي"، وتابع"طهران لن تقبل بالتأكيد مطالبهم طهران لن تقبل أبدًا المطالب بكبح برنامجها الصاروخي"، مشيرا إلى أن"بعض الدول المتنمرة تريد فرض مطالبها على إيران".

وأفاد خامنئي أنه "لا يمكننا الاعتماد على أسس الحضارة الغربية لأن أسسها معيبة وتتعارض مع المبادئ الإسلامية"، وأضاف"إن الحضارة الغربية لها مزاياها وإذا كان بوسعنا أن نتعلم منها ونستفيد منها، فينبغي لنا أن نفعل ذلك. ولكننا لا نستطيع أن نتبع مبادئ الحضارة المادية الغربية في شؤوننا السياسية والاقتصادية وغيرها". وتأتي هذه التصريحات ضمن الخطاب المعتاد للنظام الإيراني، الذي يرفض القيم الغربية بينما يسعى إلى تبني جوانب تكنولوجية وعلمية معينة من التطور الغربي بشكل انتقائي.

وفي السياق شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على قدرة بلاده على "تخطي جميع المشاكل"، موضحًا أنّه "لا يمكن لأي قوة تقييد حركة الشعب إذا كان متحدًا".وذكر بزشيكان أنّ "الوحدة هي العامل الأساسي والمهم ويجب أن نتضامن لحل مشاكل البلاد"، مؤكدًا أنّه "مهما كانت التهديدات ينبغي أن لا نتراجع وهذا ممكن عبر الوحدة والتضامن".

كلام بزشكيان جاء خلال مشاركته في لقاء لرؤساء السلطات الثلاث في إيران وجمع من مسؤولي البلاد مع المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، وذلك في حسينية "الإمام الخميني" في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف، أمس الجمعة، أنّه "سيحدث قريبًا شيء مع إيران"، مشيرًا إلى "أننا نأمل التوصل لاتفاق سلام مع إيران بدل الحديث عن الخيار الآخر".