مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من الهجمات المعادية للسامية:"تهديد متزايد لليهود والإسرائيليين"

أفادت قناة "سي بي إس نيوز"، مساء اليوم الجمعة بوجود "تهديد متزايد" للجالية اليهودية والإسرائيليين في الولايات المتحدة، جاءت هذه المعلومات عقب تقرير استخباراتي جديد صادر عن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

ووفقًا للمذكرة المنشورة، فإن "الهجمات الأخيرة في بولدر بولاية كولورادو، وفي المتحف اليهودي بواشنطن العاصمة، وفي قصر حاكم ولاية بنسلفانيا قد تُحفز آخرين على ارتكاب أعمال عنف ضد المؤسسات الإسرائيلية واليهودية، أو ضد مؤيديهم". كما تنص المذكرة على أن "الناس يتداولون عبر الإنترنت بيان المهاجم المزعوم في المتحف اليهودي بواشنطن، ويشيدون به، ويدعون إلى المزيد من العنف"، وتابعت "ننصح شركاء الأمن بالبقاء يقظين تحسبًا لتهديدات العنف المُستهدف ضد الجاليات اليهودية والإسرائيلية وأنصارها".

ونُشرت المذكرة بعد هجومين داميين في جميع أنحاء الولايات المتحدة فشلت قوات الأمن المحلية في منعهما. قبل أسبوعين، قُتل رون ليسينسكي وسارة ميلغرام، موظفا السفارة الإسرائيلية في واشنطن، خارج المتحف اليهودي بالمدينة. كان رون يخطط للسفر إلى إسرائيل مع سارة ليتقدم لخطبتها.

وصل مطلق النار، إلياس رودريغيز، البالغ من العمر 30 عامًا، من شيكاغو، إلى مكان الحادث مرتديًا كوفية ويهتف "فلسطين حرة"، وفقًا لشهود عيان. إضافةً إلى ذلك، دخل المتحف فور إطلاق النار وانتحل صفة شاهد عيان. حتى أن الحاضرين أحضروا له الماء عندما رأوه منفعلًا. ووفقًا للتقارير، أطلق عليهم النار عشر مرات على الأقل بمسدس.