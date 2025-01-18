الولايات المتحدة: تقديم مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها عقدت "اجتماعا افتراضيا للمانحين مع الشركاء والحلفاء، الخميس المنصرم، وهدف الاجتماع إلى مناقشة المساعدة الأمنية الحاسمة التي يحتاجها لبنان من أجل تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل كامل".

وسيتم تقسيم هذه المساعدة المالية الجديدة بين القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بهدف مساعدتها على "تأكيد السيادة اللبنانية على كامل أراضيها". وتأتي هذه المبادرة الأميركية في سياق دقيق، حيث يحاول لبنان تثبيت حدوده الجنوبية بعد أشهر من الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل. ويهدف الدعم المالي إلى تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سلطتها، وخاصة في المناطق الحساسة التي يحتفظ حزب الله تقليديا بحضور قوي فيها.