إسرائيل: إصابة جنديان من سلاح الهندسة بجروح بالغة في اشتباك مع مسلحين في غزة

أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديين من سلاح الهندسة من الكتيبة 601، تشكيل "البصمات الحديدية" (401)، أصيبا بجروح بالغة، اليوم الجمعة. أُصيب الجنديان في اشتباك مع مسلحين، ونُقلا لتلقي العلاج في المستشفى. كما أُبلغت عائلاتهما.

وفي السياق أعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بالتعاون مع المتحدثين باسم جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "القوات هاجمت مسلحين من حركة حماس كانوا يعملون في مبنى يُستخدم كمنشأة لإنتاج الأسلحة في منطقة الشاطئ وسط قطاع غزة"، كما أُفيد أن "المنشأة التي تعرضت للهجوم كانت تُنتج أسلحة استخدمتها حركة حماس للترويج لمؤامرات عدائية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة"، وتابع"كان المسلحون الذين كانوا في المنشأة يعملون في إطار شبكة إنتاج تابعة لحركة حماس"

وأكد المتحدث على أنه"قبل ساعات، قضت قوات لواء كفير على خلية مسلحة أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح متوسطة. قُتل ثلاثة من المسلحين بنيران الدبابات، وأربعة آخرون بقصف جوي. كما رصدت قوات اللواء 401، الأربعاء المنصرم، عددًا من المسلحين وهم ينقلون أسلحة، واستهدفت القوات طائرة هاجمتهم وقضت عليهم. وفي الوقت نفسه، عثرت قوات اللواء 179 على مخبأ أسلحة ودمرته".