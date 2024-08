إيران:إصابة أم لطفلين(31 عاماً) برصاصة في ظهرها، والتسبب لها بالشلل لأنها لم ترتدي الحجاب

زعمت المعارضة الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، أن أريزو بدري، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عاماً من مدينة نور شمالي إيران، أصيبت برصاصة في ظهرها نهاية الشهر الماضي على يد رجال الشرطة الإيرانية، الذين طلبوا منها توقيف سيارتها لأنها لم ترتدي الحجاب على رأسها، وبعد أن لم توقف سيارتها أطلق رجال الشرطة النار على السيارة فأصابوها في ظهرها.

