إيران:إصابة أم لطفلين(31 عاماً) برصاصة في ظهرها، والتسبب لها بالشلل لأنها لم ترتدي الحجاب

زعمت المعارضة الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، أن أريزو بدري، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عاماً من مدينة نور شمالي إيران، أصيبت برصاصة في ظهرها نهاية الشهر الماضي على يد رجال الشرطة الإيرانية، الذين طلبوا منها توقيف سيارتها لأنها لم ترتدي الحجاب على رأسها، وبعد أن لم توقف سيارتها أطلق رجال الشرطة النار على السيارة فأصابوها في ظهرها.

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كما أشارت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة الإيرانية أنه بعد 10 أيام فقط تمكن الأطباء في مستشفى طهران من إخراج الرصاصة من جسدها، لكن رئتي بدري وحبلها الشوكي أصيبا بأضرار بالغة - وبالتالي فقدت قدرتها على المشي، ربما إلى الأبد. كما أفادت المعارضة الإيرانية أن زياراتها تتم بدون هواتف محمولة، خوفاً من تصويرها، وأن غرفة العناية المركزة الخاصة بها تخضع دائماً لإجراءات أمنية مشددة.

من ناحية أخرى، وبحسب الشرطة الإيرانية، طلبت الشرطة من بدري التوقف، لكنها حاولت الهرب من المكان - فأوقفت الشرطة السيارة "باستخدام الأسلحة". ويُزعم أيضًا أن سيارة أرزو مدرجة في القائمة حيث "يجب على السائقات ارتداء الحجاب".