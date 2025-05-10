هل سيعترف ترامب بالدولة الفلسطينية في قمة الرياض؟

تستضيف المملكة العربية السعودية قمة خليجية أمريكية في منتصف مايو/أيار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط. وتدور تكهنات حول إعلان هام حول الدولة الفلسطينية، وعن صفقات اقتصادية كبرى، وتعاون نووي سلمي أمريكي سعودي.

من المقرر أن يشارك جميع قادة دول الخليج في القمة الخليجية الأمريكية، باستثناء الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي لم يشارك في أي فعاليات أو اجتماعات عامة منذ فترة طويلة بسبب ظروفه الصحية.

وعلى ضوء إعلان ترامب المرتقب الذي ينوي الإعلان عنه خلال القمة ، واصفًا إياه بـ"الإعلان المهم للغاية" خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 6 مايو/أيار.

وعلى خلفية التكهنات ، صرح مصدر دبلوماسي خليجي، رفض الكشف عن اسمه أو منصبه، لوكالة "ميديا لاين" بأن "الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلانًا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه سيتم إنشاء دولة فلسطينية دون وجود حماس".

وأضاف المصدر: "إذا صدر إعلان اعتراف أمريكي بدولة فلسطين، فسيكون أهم إعلان سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم". وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، ولكن تم الإعلان عن العديد منها بالفعل، وقد نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.