إسرائيل : اتهام مواطن من النقب بالتخطيط لعملية انتحارية في بئر السبع بتوجيه من داعش

"الشاباك يكشف عن محاولة مسلحة في بئر السبع: إسرائيلي من النقب يخطط لهجوم انتحاري بتوجيه من داعش"

i24NEWS - Associated Press
دقيقة 1
أنصار داعش في كشمير، على الحدود الهندية الباكستانية، أرشيفTauseef Mustafa / AFP

اعتقل الشاباك والشرطة الإسرائيلية مواطنا من منطقة النقب، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجير انتحاري في محطة حافلات في بئر السبع بتأثير من تنظيم داعش المتطرف.

وفقًا لتحقيقات الشاباك، تبين أن الشاب كان يتابع أيديولوجية تنظيم داعش واهتم بتطوير مواد متفجرة تمهيدًا لتنفيذ عملية انتحارية ضد الجنود في مدينة بئر السبع. كما تم العثور في حوزته على مستندات تتعلق بكيفية إعداد المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، مما يعكس تخطيطه لتنفيذ الهجوم بشكل دقيق.

في أعقاب التحقيق، قدمت النيابة العامة لجنوب إسرائيل لائحة اتهام ضد المعتقل تشمل التحضير لعمل مسلح، تلقي تعليمات لأغراض مسلحة، وحيازة أسلحة. ويُعتبر هذا إحباطًا كبيرًا لتهديد أمني كان يهدف إلى إيقاع ضحايا في صفوف المدنيين، ويُظهر استمرار تأثير داعش في إسرائيل، الذي سبق له أن نفذ هجمات مميتة.

