كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، عن اسم السفير الجديد الذي رشَّحته بلاده لتمثيلها بمصر بدلاً من محمد طه الأحمد، الذي تحفَّظت القاهرة على ترشيحه، وأوضح المصدر أن "المرشح الجديد هو يحيى دياب، وجاء ترشيحه استجابة للجانب المصري، ورغبة في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أعمق وأرحب".

وبدوره، أكد مصدر مصري مسؤول، أنَّ "الحكومة السورية قدَّمت مرشحاً آخر لرئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة"، مشيراً إلى أن "الأمور تسير في طريق اعتماد المرشح الجديد، من جانب السلطات المصرية". وأوضح أن "الأمور تمضي بشكل طبيعي وجيد مع الجانب السوري".

ويحيى دياب هو عضو المكتب التنفيذي وعضو مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسيين في "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، وعمل قبل الثورة السورية في مهام عدة ضمن بعثات دبلوماسية في كل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما تولَّى رئاسة اللجنة النقابية في الخارجية السورية، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق. المصدر السوري أشار كذلك، إلى أن "ترشيحات البعثة الدبلوماسية لمصر تضم أسماء متنوعة، ومن خلفيات سياسية مختلفة، تحسباً لأي شيء قد يبديه الجانب المصري"، مشيراً إلى أنَّ "من بين الأسماء المرشحة ضمن البعثة القاضي جمعة الدبيس العنزي".