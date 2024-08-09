استطلاع: حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

كشف استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيكون أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي إذا أجريت الانتخابات اليوم. وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر التي يحصل فيها الحزب على هذه النتيجة.

وبحسب هذا الاستطلاع، سيحصل الليكود على 22 مقعدا، أي أكثر بمقعد واحد عن الأسبوع السابق. وسيحتل حزب "الوحدة الوطنية" بزعامة بيني غانتس المركز الثاني بـ 20 مقعدا.

ورغم هذا التقدم، فإن الائتلاف الحاكم حالياً لن يحصل إلا على 53 مقعداً من أصل 120، وبالتالي يفقد أغلبيته الحالية البالغة 64 مقعداً. ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن 48 في المئة من المستطلعين يعتبرون نتنياهو أكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء، مقارنة بـ 42 في المئة لغانتس. 18 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لم يقرروا بعد. تم إجراء استطلاع الرأي هذا يومي 7 و8 أغسطس/أب الجاري بين عينة تمثيلية مكونة من 501 من البالغين الإسرائيليين واليهود والعرب، بهامش خطأ قدره 4.4 في المئة .

علاوة على ذلك، ركز الاستطلاع على موقف الإسرائيليين من تهديدات إيران وحزب الله. 48في المئة من المستطلعين يفضلون استمرار الجهود لتأمين صفقة رهائن مع حماس، بينما 42في المئة يفضلون توجيه ضربة استباقية ضد إيران وحزب الله، حتى على حساب صفقة الرهائن. 10في المئة لم يحسموا أمرهم بشأن هذا السؤال.

وأخيراً يشير المقال إلى الاستئناف المرتقب للمفاوضات بشأن الرهائن. ومن المنتظر أن يزور المفاوضون الموقع يوم الخميس 15 آب/ أغسطس "للانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق الإطاري". ولا يزال ما يقدر بنحو 111 من بين 251 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول محتجزين في غزة، من بينهم 39 أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.