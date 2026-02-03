مسلسل الجريمة المروع: مقتل ثلاثة شبان عرب من الطيرة بجريمة إطلاق نار | توثيق

قتل ثلاثة شبان من مدينة الطيرة وسط إسرائيل بالعشرينات من أعمارهم في جريمة إطلاق نار وهم بداخل سيارتهم قرب بلدة سدية واربوغ، ووفقًا للشرطة، فإن خلفية الحادثة هي ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر. ومنذ بداية عام 2026، قُتل 32 شخصًا في المجتمع العربي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن شرطة منطقة الشارون تعمل في موقع الحادث ومحيطه في إطار التحقيق الذي تم فتحه، وتواصل البحث عن المشتبه بهم.

mada spokeman

.

وقال فريق نجمة داود الحمراء الذي وصل إلى موقع الحادث: "كان الرجال الثلاثة داخل سيارتهم فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابين بجروح بالغة. أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف كانت إصاباتهم خطيرة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتهم في مكان الحادث".

من جانبها علقت مبادرة أبراهيم ردًا على حادثة إطلاق النار في الطيرة: "يجب أن تُصدم جريمة القتل الثلاثية التي وقعت الليلة البلاد بأسرها. يُقتل مواطنون عرب بصورة جماعية في الشوارع كل يوم. يجب أن نتكاتف، يهودًا وعربًا، للقضاء على الجريمة. ليس لدينا وقت نضيعه."