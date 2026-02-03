مسلسل الجريمة المروع: مقتل ثلاثة شبان عرب من الطيرة بجريمة إطلاق نار | توثيق

ثلاثة شبان في حوالي سن 25 قُتلوا بالرصاص خلال سفرهم في بيت برل • بعد أن أصيبوا - اصطدموا في الجزء الخلفي من حافلة • خلفية الحادث هي ثأر دموي في سياق نزاع مستمر

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
مسرح جريمة القتل ، 03.02.2026
مسرح جريمة القتل ، 03.02.2026MADA spokesman

قتل ثلاثة شبان من مدينة الطيرة وسط إسرائيل بالعشرينات من أعمارهم في جريمة إطلاق نار وهم بداخل سيارتهم قرب بلدة سدية واربوغ، ووفقًا للشرطة، فإن خلفية الحادثة هي ثأر دموي على خلفية نزاع مستمر. ومنذ بداية عام 2026، قُتل 32 شخصًا في المجتمع العربي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن شرطة منطقة الشارون تعمل في موقع الحادث ومحيطه في إطار التحقيق الذي تم فتحه، وتواصل البحث عن المشتبه بهم.

Video poster
مقتل ثلاثة شبان من الطيرة في جريمة اطلاق نار mada spokeman

.

وقال فريق نجمة داود الحمراء الذي وصل إلى موقع الحادث: "كان الرجال الثلاثة داخل سيارتهم فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابين بجروح بالغة. أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف كانت إصاباتهم خطيرة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتهم في مكان الحادث".

من جانبها علقت مبادرة أبراهيم ردًا على حادثة إطلاق النار في الطيرة: "يجب أن تُصدم جريمة القتل الثلاثية التي وقعت الليلة البلاد بأسرها. يُقتل مواطنون عرب بصورة جماعية في الشوارع كل يوم. يجب أن نتكاتف، يهودًا وعربًا، للقضاء على الجريمة. ليس لدينا وقت نضيعه."

Video poster
مقتل ثلاثة شبان من الطيرة في جريمة اطلاق نار mada spokeman
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات