وثيقة "أنا أتهم" لرئيس الشاباك | خاص

نشر أول: في شهر شباط فبراير) الماضي، قدم رئيس الشاباك رونين بار للحكومة الإسرائيلية في شهر شباط/فبراير وثيقة موقف رسمي تؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية – وهو الموقف المخالف تماما لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

في الوثيقة، التي كشف عنها معلق الشؤون العسكرية في القناة العبرية يوسي يهوشاع مساء اليوم (الأحد) يتطرق بار إلى تعاظم قوة حماس في العقد الماضي ويتساءل عن سبب السماح لمنظمة ذات قدرة عسكرية بالعمل وتأسيس نفسها بالقرب من الحدود الإسرائيلية لسنوات.

كما تتضمن الوثيقة إشارة صريحة إلى مسؤولية المستوى السياسي عن الوضع، مع الإشارة إلى أن الشاباك سعى مرات عديدة إلى ضرب قادة حماس - لكن نتنياهو عرقل هذه التحركات. كما عبر رئيس الشاباك عن نفس الأمور في غرف مغلقة.

ويشار الى أنه، تماشياً مع ما قيل، كشف موقع i24NEWS بداية هذا الشهر أن رئيس الشاباك رونين بار قال لمرؤوسيه إنه لم يزعم قط أن "حماس مرتدعة".