الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يُحيّد خلية مسلحة ويعتقل 70 مشتبهًا بهم خلال أسبوع واحد

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نفّذت قوات الأمن الإسرائيلية عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية هذا الأسبوع، أسفرت عن اعتقال 70 مطلوبًا ومصادرة عشرات الأسلحة، فيما اعتقلت وحدة النخبة "دوفدفان"، بتوجيه من المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ثلاثة مسلحين في قرية قباطية، أمس الخميس، كانوا يخططون لهجوم على قوات الجيش الإسرائيلي. واكتشف الجنود عبوات ناسفة بدائية الصنع كان المشتبه بهم يعتزمون استخدامها ضد القوات الإسرائيلية.

وفي قطاع لواء بنيامين، عثرت قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على مختبر لتصنيع المتفجرات في قرية الرام ودمرته، مما أدى إلى تفكيك بنية تحتية مسلحة رئيسية. وفي الخليل، "اعتقلت قوات الأمن خمسة مطلوبين وصادرت مئات الآلاف من الشواقل المخصصة لتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة".

في المجمل، أسفرت العمليات المنسقة هذا الأسبوع بين الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن مصادرة ترسانة متنوعة، شملت متفجرات، وأسلحة من نوع M16، وأسلحة مرتجلة من نوع كارلو. وتواصل قوات الأمن جهودها لتحييد التهديدات العدائية في الضفة الغربية، وحماية المواطنين الإسرائيليين وسكان المنطقة.