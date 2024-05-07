تقارير مصرية: مقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

أفادت أنباء أولية عن مقتل رجل أعمال إسرائيلي يهودي في منطقة سموحة رمل في مدينة الإسكندرية في على يد شاب مصري في عملية طعن، ولم يتم معرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل العملية التي أفادت وسائل إعلامية مصرية وعربية. وعلم مراسلنا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بالموضوع وتقوم بالتحقيق بالموضوع.

ووفقا لوسائل إعلامية مصرية قتل رجل الأعمال الإسرائيلي والذي ذكر انه اسمه "زيو كيبار" ويحمل الجنسية الكندية أيضا على يد شاب مصري في الإسكندرية.

ووفقا لموقع "العربية" يعمل القتيل في مصر منذ أكثر 9 سنوات ويمتلك شركة كبيرة لتجفيف وتصدير الخضروات والفواكة يقع مقرها الإداري في محافظة الإسكندرية بينما يقع مقر مصنعه في محافظة البحيرة المجاورة ويتنقل ما بين المحافظتين.

وتبنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "طلائع الشهيد محمد صلاح" تنفيذ العملية، وزعمت في بيانها والذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي "بأن رجل الأعمال يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه لجمع المعلومات وتجنيد أشخاصا للموساد"، وأضافوا في بيانهم أن هذه المزاعم بناء على معلومات دقيقة لديهم حول نشاطه والتي ستنشر تفاصيلها لاحقا، بناء على الظرف الأمني.

وتحقق السلطات المصرية لمعرفة ملابسات الحدث وتفاصيله وتحقق بعلاقاته لتحديد هوية الجناة ودوافع ارتكابهم الجريمة.