قضية تهزّ الشرطة الإسرائيلية: التحقيق 7 ساعات مع الضابط الكبير

تتواصل تداعيات القضية التي تهزّ جهاز الشرطة في إسرائيل، إذ قامت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) بمصادرة هاتف ضابط كبير برتبة لواء يخضع للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب الوظيفي.

ووفقًا للمعلومات، فقد خضع الضابط للتحقيق مساء أمس (الأربعاء) لمدة سبع ساعات في مكاتب وحدة ماحش، وبعدها تم إبعاده عن مرافق الشرطة وإرساله إلى منزله بشروط مقيّدة.

وتشتبه الوحدة بأن الضابط تدخل في قضية كان فيها في حالة تضارب مصالح دون أن يبلغ عن ذلك، بل حاول التأثير على طريقة معالجتها داخل وحدته.

ويجري التحقيق في القضية من قِبل فريق كشف خاص داخل ماحش، بينما تم فرض أمر حظر نشر على اسم الضابط وبقية تفاصيل القضية.

وذكرت قناة i24NEWS أن هذه التطورات دفعت المفتش العام للشرطة، الفريق داني ليفي، إلى عقد اجتماع طارئ لهيئة قيادة الشرطة. وقد تم تعيين العميد إيلي مكامِل، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، كمشرف مؤقت على المنصب الذي يشغله الضابط الموقوف.

وفي ختام التحقيق، تم الإفراج عن الضابط بشروط تشمل إبعاده لمدة تسعة أيام عن مرافق الشرطة ومنعه من الاتصال مع أي من المتورطين في القضية.

يُذكر أن وحدة ماحش حققت في السنوات الأخيرة مع عدد من ضباط الشرطة بشبهات مختلفة تتعلق بسوء السلوك والفساد واستغلال السلطة. وفي حادثة منفصلة نُشرت ظهر اليوم، قدّمت الوحدة لائحة اتهام ضد ضابط آخر بعد أن تعقب امرأة من الجنوب وارتكب بحقها فعلًا فاحشًا.