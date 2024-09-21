إسرائيل: جدعون ساعر يبلغ نتنياهو بتخليه عن قبول منصب وزير الأمن

في تطور سياسي غير متوقع، أعلن زعيم حزب "الأمل الجديد" والعضو السابق في حزب الليكود جدعون ساعر، مساء اليوم السبت، رفض عرض منصب وزير الأمن الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح ساعر أنه يرى أنه من غير المناسب أن يكون هناك وزير أمن "رف" جاهز لتولي المسؤولية، في حين يشغل يوآف غالانت هذا المنصب الحاسم حاليا.

وقال ساعر: “سأقوم دائمًا بتعزيز إسرائيل”، مضيفًا أنه “لن يكون أبدًا من بين أولئك الذين يضعفونها”. ويبدو أن هذا التصريح يشير إلى انتقادات حول إمكانية تعيينه، حيث لا يتمتع ساعر بخبرة أمنية كبيرة. وأثارت أنباء هذا العرض، التي صدرت "قبل نحو أسبوع"، بحسب ساعر، ضجة سياسية وشعبية. وندد النقاد بمحاولة نتنياهو استبدال وزير الأمن في خضم الصراع، مما سلط الضوء على التوترات المستمرة بين رئيس الوزراء وجالانت. وتم إقالة الأخير لفترة وجيزة في مارس/آذار من عام 2023، مما يوضح العلاقة المضطربة بالفعل. وتسلط القضية الضوء على التحديات التي يواجهها نتنياهو في الحفاظ على استقرار حكومته أثناء إدارته لحرب معقدة. إن رفض ساعر، وهو منتقد حاد سابق لنتنياهو، تولي المنصب على الرغم من التقارب الواضح بينهما، يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى الوضع السياسي الإسرائيلي. ومن الممكن أن يكون لهذا القرار تداعيات على الديناميكيات الداخلية للحكومة وعلى نظرة الجمهور إلى إدارتها للأزمة الحالية.